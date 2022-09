VIDEO – Bologna-Empoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Empoli, anticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



ESORDIO ROVINATO – Bologna-Empoli 0-1 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. La prima di Thiago Motta da allenatore del Bologna diventa la… prima vittoria stagionale dell’Empoli. Subito chance per Sam Lammers, sul cui colpo di testa vola Lukasz Skorupski. Un disastroso retropassaggio di Andrea Cambiaso lancia Martin Satriano, ma il prestito Inter calcia addosso al portiere avversario. E, sempre in avvio, sbaglia anche Stefan Posch mandando in porta Lammers ma pure qui Skorupski si salva. Al 59′ cross di Cambiaso, deviazione con la mano e rigore per il Bologna, ma è il VAR a salvare gli ospiti perché c’è un fuorigioco precedente. L’Empoli fa sua la partita al 75′: cross di Liam Henderson per Nicolò Cambiaghi sul quale stavolta Skorupski sbaglia l’intervento e Filippo Bandinelli lo punisce segnando a porta vuota. I rossoblù si riversano in attacco, con Marko Arnautovic che colpisce il palo di testa da due passi. E poco dopo è il nuovo acquisto Joshua Zirkzee a mancare l’1-1, pure lui con una deviazione ravvicinata stavolta sulla traversa.

Video con gli highlights di Bologna-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.