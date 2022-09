Torino-Sassuolo 0-1, Alvarez allo scadere! Segna Lazaro ma il VAR lo annulla

Vince il Sassuolo sul finale 0-1, decisivo il gol sul finale di Alvarez dopo una partita con poche emozioni. In gol anche Valentino Lazaro nel primo tempo, per quello che sarebbe stata la sua prima gioia in Serie A, ma la rete viene annullata dal VAR.

IN PAREGGIO – Si ferma il Torino in casa contro il Sassuolo. Una partita con poche emozioni quella giocata allo Stadio Olimpico “Grande Torino”. Nel primo tempo il Torino passa in vantaggio con il calciatore di proprietà dell’Inter, Valentino Lazaro, ma il gol viene annullato dal VAR per posizione di fuorigioco. Quasi allo scadere del primo tempo il tiro di Davide Frattesi che sfiora il vantaggio, ma il tiro viene parato. Secondo tempo giocato sulla falsa riga del primo. Ivan Juric prova a cambiare qualcosa con i cambi, in particolare con l’ingresso di Vlasic, ma la situazione non cambia. Sassuolo in crescita gli ultimi quindici minuti. Alessio Dionisi si gioca la carta Alvarez al posto di Andrea Pinamonti (partita in ombra), e proprio l’uruguaiano al 93′ segna un gran gol di testa regalando la vittoria al Sassuolo.