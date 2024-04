Inzaghi: «Simone fra migliori in Europa. Inter meritato tutto». Poi va sul Milan!

Filippo Inzaghi parla del suo futuro e non manca di riservare belle parole per suo fratello Inzaghi e per l’Inter. Di seguito le parole del mister intercettato da Sky Sport 24 prima di Verona-Cagliari.

PROGETTO – Filippo Inzaghi, attualmente fermo dopo l’esonero della Salernitana, non abbandona il calcio neanche da spettatore. Così il fratello del mister dell’Inter: «Sono al nord, mi piaceva venire a Verona dove ho giocato, è una bella partita. Mi fa piacere tornare allo stadio, vedere una partita di Serie A, sono contento di essere qua. Aspetto, mi godo la famiglia e poi vediamo quello che succede. Il futuro? Mi piacerebbe trovare un progetto che mi attiri, mi possa far lavorare bene, ma sono molto tranquillo e sereno. Spero di trovare la situazione giusta perché mi piace allenare. Spero di ritagliarmi soddisfazioni nei prossimi anni».

Inzaghi sostiene il fratello ma pensa anche al… Milan!

FRATELLI – Filippo Inzaghi, poi, si sofferma sulle gesta di suoi fratello con l’Inter ma non solo: «Simone, come ho sempre detto anche quando era alla Lazio, per me era uno dei migliori allenatori in Europa. Lo ha dimostrato e sono contento per lui perché oltre ad essere un grande allenatore è una persona seria. E penso che il calcio abbia bisogno di persone come lui. Mi ha stupito quest’Inter? No, si è meritato quello che ha fatto perché oltre tutto gioca bene. È chiaro che io seguo mio fratello con grande ammirazione e simpatia. Son contento che il Milan si sia ripreso e stia andando alla grande, per cui sono contento così». Intanto, anche in attesa del derby, Simone Inzaghi pensa a preparare Udinese-Inter, in programma domani sera.