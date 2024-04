Darmian-Dumfries, chi vince in Udinese-Inter? Un indizio per parte!

Quello fra Darmian e Dumfries resta il ballottaggio più frequente per Inzaghi. Cerchiamo di capire chi dei due laterali è in vantaggio sull’altro e perché.

BALLOTTAGGIO – Sciolti anche gli ultimi dubbi sull'(in)disponibilità degli infortunati, a Simone Inzaghi restano poche incertezze in vista di Udinese-Inter. L’unico ballottaggio, che si ripropone praticamente ogni weekend, riguarda la fascia destra nerazzurra. I nomi che concorrono per guadagnarsi una maglia da titolare sono quelli di Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Probabilmente l’incognita rimarrà fino a poche ore prima del fischio d’inizio della sfida, quando con l’uscita delle formazioni ufficiali tutto diventerà più chiaro. In attesa della decisione definitiva di Inzaghi, però, si può provare a fare chiarezza su quella che, ormai, è diventata una fra le alternanze maggiormente proposte nella squadra nerazzurra.

Darmian o Dumfries in Udinese-Inter? Situazioni a confronto!

DUMFRIES – Se si guarda all’ultima sfida dell’Inter, quella vinta lo scorso lunedì contro l’Empoli, è semplice pensare che il titolare possa tornare ad essere Denzel Dumfries, la cui ultima gara giocata dal 1′ risale al 13 marzo, in occasione della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il motivo di questa considerazione? L’assist disegnato all’81’ a San Siro che ha permesso ad Alexis Sanchez di segnare la rete del 2-0 contro l’Empoli, appunto. Dumfries è subentrato dalla panchina, come accade spesso da tempo ormai, rendendosi però subito incisivo e dimostrandosi partecipe del gioco nerazzurro. Cosa che, nel corso di questa stagione, non sempre è stato capace di fare, tanto da retrocedere nelle gerarchie.

DARMIAN – Di ciò ha beneficiato Matteo Darmian, tornato al comando della fascia sinistra, emanando ogni settimana vibrazioni positive. Il ‘tutto fare’ italiano continua ad essere uno dei nerazzurri più affidabile in rosa e, soprattutto nelle ultime settimane, è riuscito a ripagare la fiducia di mister Inzaghi. In stagione Darmian ha collezionato due gol e due assist (sicuramente meno rispetto ai rispettivi tre e sei di Dumfries). Ciò che va sottolineato, però, è che le due reti prodotte dall’italiano sono arrivate il 28 febbraio – contro l’Atalanta – e il 17 marzo – nella sfida al Napoli. Date che rendono evidente l’attuale momento particolarmente fecondo per Darmian, che Inzaghi vorrà probabilmente sfruttare anche in Udinese-Inter.