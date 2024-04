Udinese-Inter con qualche modifica: la probabile formazione di Inzaghi

Inzaghi sembra aver deciso la probabile formazione nerazzurra in Udinese-Inter, che sarà il posticipo del lunedì della 31ª giornata in Serie A. Non mancano i soliti dubbi a poche ore dalla partita ma l’impressione è che, alla fine, nemmeno stavolta ci saranno grosse sorprese dal 1′

PROBABILE FORMAZIONE – Domenica di vigilia per l’Inter di Simone Inzaghi, attesa dal secondo dei tre Monday Night di Serie A nel mese di aprile. La trasferta di Udine si preannuncia complicata soprattutto per via dell’emergenza in difesa. In Udinese-Inter Inzaghi dovrà fare a meno non solo di Stefan de Vrij ma anche di Alessandro Bastoni, che si unisce alla lista degli indisponibili guidata da Juan Cuadrado, ex di turno. Il compito di agire da braccetto sinistro contro l’Udinese verrà affidato a Carlos Augusto, che stavolta non potrà avvicendarsi con Federico Dimarco da esterno mancino a tutta fascia. Anche per questo Inzaghi pensa di risparmiare inizialmente Matteo Darmian, che all’occorrenza potrà subentrare indistintamente in difesa o a centrocampo, sia a destra sia a sinistra. Il quinto destro favorito diventa così Denzel Dumfries, che sta recuperando la forma migliore. Ancora panchina per Tajon Buchanan, che nella ripresa spera di migliorare un po’ il suo minutaggio. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Udinese-Inter di Serie A, in attesa degli ultimissimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Udinese-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.