Assogna azzarda: «Inter, col Milan sarà meno semplice rispetto agli ultimi derby!»

Dopo un’analisi della rosa dell’Inter, Paolo Assogna fa una previsione legata al derby contro il Milan. Di seguito l’opinione del giornalista intervenuto su Sky Sport 24.

CICLO – Alla vigilia di Udinese-Inter Paolo Assogna dichiara: «Ragionavo sul fatto che quella nerazzurra è anche una squadra giovane. I più grandi sono Acerbi, con un’ottima carriera ma sostituibile, e Mkhitaryan. Poi gli altri hanno almeno tre-quattro anni di ciclo davanti, al netto del fatto che la Serie A va considerata come un ciclo di passaggio laddove ci fossero offerte provenienti da Premier, Real Madrid, PSG. L’Inter è una squadra che può davvero aprire un ciclo, anche perché mi sembra che la dirigenza sia molto strutturata proprio per accompagnare i protagonisti che stanno in campo».

Inter-Milan, derby anche in futuro?

PREVISIONE – Paolo Assogna continua, con un focus sul derby Milan-Inter: «Per i nerazzurri prevedo un immediato futuro molto molto brillante e nei prossimi anni vedo un duello tutto milanese per lo scudetto. Difficilmente si inserirà qualcun’altra. Nelle ultime settimane il Milan è migliorato tanto nella qualità, sono cresciuti dei giocatori. Secondo me il progetto ha preso corpo e struttura e secondo me il prossimo derby sarà un po’ meno semplice per l’Inter rispetto agli ultimi».