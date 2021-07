Inzaghi in sede Inter: anche lui all’incontro per l’addio di Joao Mario

Inzaghi, alla vigilia della conferenza stampa di presentazione, è passato dalla sede dell’Inter. Lo ha fatto nel corso del vertice con il Benfica, dove si sta cercando di chiudere la trattativa per Joao Mario (vedi articolo). Lo annuncia Luca Cilli in diretta da Sportitalia.

IL PASSAGGIO – In casa Inter oggi si sta provando a completare la cessione di Joao Mario al Benfica, come raccontato più volte nel pomeriggio. Luca Cilli, fuori dalla sede del club, dà aggiornamenti: «Era presente anche Simone Inzaghi quest’oggi, per un confronto coi dirigenti sul mercato. È uscito circa mezz’ora fa, domani sarà presentato. Nel frattempo pochi minuti fa è andato via il direttore sportivo del Benfica, incontro dunque che si sta per concludere. Il Benfica vuole provare a stringere i tempi per chiudere Joao Mario: è pronto a mettere sul piatto sette milioni e mezzo, operazione che sta andando avanti positivamente. In sede c’è ancora l’agente Federico Pastorello».