FOTO – Hakimi al PSG, in attesa dell’annuncio in posa con Leonardo

Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. Si attende l’annuncio ufficiale, previsto a breve (vedi articolo), ma intanto arriva la prima foto del marocchino col suo nuovo dirigente, Leonardo.

ACQUISTO FATTO – Achraf Hakimi si è trasferito dall’Inter al PSG, e a titolo definitivo. La trattativa si è chiusa negli scorsi giorni e oggi il marocchino ha svolto le visite mediche nella capitale francese, ovviamente superate. L’ultimo passo era la firma del contratto, anch’essa già effettuata: a breve l’annuncio. Nel frattempo, come mostrato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo account Twitter, l’ormai ex nerazzurro ha posato con Leonardo e il suo agente, Alejandro Camano. Ecco la prima foto di Hakimi da nuovo giocatore del PSG.

Official announcement soon… but here we go, and here you’ve Achraf Hakimi first pic as Paris Saint-Germain player together with Leonardo and his agent Alejandro Camano – @clmerlo. 🔵🔴 #PSG

Contract signed, medicals completed and… next stop, Sergio Ramos official soon. pic.twitter.com/CfWzR6oQiM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021