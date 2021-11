Inzaghi riporta gli ottavi a Milano, Perisic azzanna la partita: le pagelle – TS

L’Inter ritrova gli ottavi di finale di UEFA Champions League dopo una grande prestazione, con Inzaghi ora la musica è cambiata. Dzeko la decide con una doppietta, ma il protagonista è Perisic! Ecco le pagelle pubblicate su TuttoSport.

LE PAGELLE – Perisic è il migliore in campo anche secondo il quotidiano di Torino: il croato azzanna la partita con grande ardore. Prima innesca l’azione del vantaggio, poi cross al bacio per Dzeko. Il bosniaco, invece, è tra i protagonisti della partita grazie alla doppietta realizzata nel secondo tempo: voto 7,5 per entrambi. Calhanoglu in crescita, ruba tanti palloni in mediana e dimostra di aver imparato a memoria il ruolo di mezzala. Sufficiente tutta la difesa, compresi Barella e Brozovic. Darmian spinge forte sulla fascia e dè tra i protagonisti dell’azione che ha portato al primo gol nerazzurro: 6,5. Nessun insufficiente

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino