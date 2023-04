Inzaghi, il malcontento dell’Inter aumenta. I motivi della sfiducia – TS

Salernitana-Inter mette un’altra croce su Inzaghi (vedi focus). Secondo Tuttosport nell’ambiente Inter il malcontento nei riguardi dell’allenatore nerazzurro cresce. Ecco i motivi.

SFIDUCIA – Il risultato finale di Salernitana-Inter non aiuta Simone Inzaghi, ancora al centro delle critiche. Perché se è vero che la fortuna non è stata dalla parte dei nerazzurri, con la traversa colpita da Romelu Lukaku, che Guillermo Ochoa ha dato il meglio di sé fra i pali della Salernitana, e che l’Inter tra qualche giorno si giocherà un quarto di finale di Champions League, è anche vero che in campionato le cose continuano a non quadrare. Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra avrebbe storto il muso dinnanzi all’ennesimo calo di concentrazione della squadra di Inzaghi sul finale di Salerno. Nel mirino sarebbe finito non solo l’allenatore interista, accusato di aver adoperato sostituzioni imperfette, ma anche il suo staff, in particolare i match analyst. Ciò che viene maggiormente contestato a Simone Inzaghi, sempre secondo l’edizione odierna del quotidiano sportivo, è l’incapacità di ascoltare i consigli che gli vengono forniti dall’ambiente nerazzurro. Solo un finale di stagione in ripresa potrebbe salvarlo dall’esonero, sempre che non sia lui stesso, alla fine, a voler dire addio all’Inter. Il clima di sfiducia nei suoi riguardi è inversamente proporzionale alle sicurezze avanzate dallo stesso allenatore nerazzurro dopo la gara contro la Salernitana. Inzaghi, infatti, è certo che l’Inter riuscirà ad arrivare nella zona Champions League.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino