Inter, in campo anche a Pasqua e non solo! Novità rispetto Salerno – CdS

Anche oggi Inter in campo ad Appiano Gentile per preparare la difficile trasferta contro il Benfica in Champions League. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, in difesa torna una pedina importante considerata l’assenza contro la Salernitana.

PRIMA DEL BENFICA – Inter, Pasqua ad Appiano Gentile per santificare un’anti-vigilia di quelle che mancano da dodici anni. Domani rifinitura nel centro sportivo interista in mattinata, quindi la partenza per il Portogallo. L’unica vera novità rispetto a Salerno riguarda proprio la difesa, con la disponibilità di Danilo D’Ambrosio che torna dopo le due giornate di squalifica rimediati in campionato prima della sosta.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona