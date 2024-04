Inzaghi-Ball marca distintiva. Anche in Inghilterra innamorati – CdS

Anche in Inghilterra si stanno innamorando del gioco di Simone Inzaghi e della sua crescita da allenatore dell’Inter. Corriere dello Sport riporta gli elogi dell’emittente televisiva BBC al tecnico.

ELOGI – Difensori dediti alla manovra, centrocampisti capaci di ruotare tra di loro, esterni di grande imprevedibilità che passano da sinistra a destra come accade con Federico Dimarco, triangoli continui per creare superiorità numerica con gli avversari. Tutto questo è l’Inzaghi-Ball, riconosciuto non solo in Italia. In Inghilterra l’emittente televisiva nazionale BBC ha dedicato un articolo interamente all’allenatore che sta rivoluzionando il calcio. Tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e uno Scudetto quasi in bacheca dopo la finale di Champions League raggiunta. Thierry Henry ha riconosciuto il valore di Inzaghi, pure Pep Guardiola in più occasioni. L’Inter si gode la sua gemma, che a breve riceverà la proposta di rinnovo del contratto in scadenza attualmente nel 2025.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia