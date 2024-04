Inter, il programma pre-Udinese. Oggi la partenza – CdS

Domani alle ore 20.45 l’Inter giocherà contro l’Udinese la sua giornata numero 31 del campionato. Oggi i nerazzurri seguiranno il programma descritto nei dettagli dal Corriere dello Sport.

ORGANIZZAZIONE – A mezzogiorno l’Inter si allenerà ad Appiano Gentile, nella metà del pomeriggio partirà poi da Malpensa in direzione Triste, poi Udine dove affronterà nel Monday-Night la squadra di Gabriele Cioffi. Simone Inzaghi dovrà risolvere qualche grana, a partire dalle condizioni di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. L’olandese è in dubbio e la rifinitura odierna dirà di più sulla sua possibile presenza per la trasferta. L’italiano invece non verrà rischiato e sicuramente rimarrà a Milano con l’obiettivo di recuperare per la partita con il Cagliari di domenica prossima. Da braccetto il primo indiziato a partire dal primo minuto è il brasiliano Carlos Augusto, ossia il sostituto numero uno di Federico Dimarco che sarà costretto così ad uno sforzo in più.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.