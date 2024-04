VIDEO – Empoli-Torino 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Torino, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



RECUPERO DECISIVO – Empoli-Torino 3-2 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Dopo quattro sconfitte consecutive, fra cui quella contro l’Inter, l’Empoli ritrova un risultato positivo. I toscani ottengono addirittura la vittoria nel recupero, sul Torino che sperava di correre per l’Europa. Prima occasione per i granata, con discesa di Antonio Sanabria e conclusione sul fondo dopo lo slalom. Al 6’ toscani avanti: Nicolò Cambiaghi si accentra da sinistra, gran destro e mani piegate a Vanja Milinkovic-Savic. L’attaccante dell’Empoli trova il suo primo gol in questa Serie A al sessantaquattresimo tiro. A inizio ripresa potrebbe pareggiare il Torino, ma su sponda in area Elia Caprile è fondamentale su Duvan Zapata. Che si rifà al 60’, col colpo di testa dell’1-1 su angolo di Mergim Vojvoda. Davide Nicola, un ex, azzecca i cambi e l’Empoli torna sopra con un subentrato, Matteo Cancellieri, con un super sinistro dal limite. Nel primo dei cinque minuti di recupero cross di Raoul Bellanova e Zapata incorna per la doppietta. Il Torino ci crede, ma al 94’ proprio Bellanova si addormenta e regala palla sul fondo a Liberato Cacace: assist dietro al subentrato M’Baye Niang e gol dell’ex al 94’. Che dà all’Empoli una vittoria fondamentale.

EMPOLI-TORINO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.