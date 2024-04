Inter, tournée estiva da programmare. Sale un’ipotesi – TS

L’Inter, come ogni anno ormai, organizzerà una tournée per giocare amichevoli e allenarsi in estate prima dell’inizio della stagione. Sale un’ipotesi da quanto viene scritto su Tuttosport.

RITORNO – Dopo 5 anni l’Inter potrebbe tornare finalmente in Cina per la sua tournée estiva di preparazione alla stagione 2024-2025. Se Suning sarà ancora al timone del club, con Steven Zhang da presidente, i nerazzurri organizzeranno una o due amichevoli nella Patria del patron. Non esistono ancora possibili date (si parla di fine luglio), né mete in cui potrebbe andare l’Inter. Per ora la scelta sarebbe ricaduta su Chengdu, non è escluso però che si aggiunga un’altra città prima dell’amichevole di Macao con il PSG. Nella scorsa estate l’Inter giocò in Giappone contro Al-Nassr e proprio PSG.

Fonte: Tuttosport – SIM.TOG.