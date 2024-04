Bastoni, zero rischi con l’Udinese. Pronto il sostituto – TS

Alessandro Bastoni non si è allenato in gruppo nemmeno ieri ed è destinato a rimanere a Milano per la trasferta di Udine dell’Inter. Simone Inzaghi segue una linea per Tuttosport.

LINEA – Alessandro Bastoni non sarà esente dalla linea intrapresa da Simone Inzaghi nelle ultime settimane: zero rischi con i giocatori in dubbio. Il difensore non si è allenato in gruppo negli scorsi giorni a causa di un affaticamento, neanche ieri a ridosso della trasferta di Udine. Per questo motivo, per la partita di lunedì, il calciatore potrebbe rimanere a casa così come Stefan de Vrij che ancora non recupera dall’infortunio con l’Olanda. Entrambi hanno fatto lavoro personalizzato e puntano Inter–Cagliari. Al posto del braccetto preferito di Inzaghi giocherà Carlos Augusto, ritenuto affidabile dal tecnico sia in quel ruolo che come quinto di centrocampo. Ballottaggio poi sulla destra Dumfries–Darmian e il ritorno da titolare di Yann Sommer tra i pali.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna