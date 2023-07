Inter-Verona da rinviare, causa Supercoppa Italiana! Non l’unica

L’Inter il prossimo 6 gennaio 2024 non affronterà il Verona come da calendario. Il motivo è strettamente legato alle partite di Final Four di Supercoppa Italiana, dove i nerazzurri saranno impegnati avendo vinto la Coppa Italia.

DA RINVIARE – Inter-Verona non si giocherà come da calendario, il prossimo 6 gennaio 2024. La sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024 sarà recuperata successivamente dato che i quel periodo i nerazzurri saranno impegnati nelle Final Four di Supercoppa Italiana avendo vinto la Coppa Italia. Le semifinali saranno disputate il 4 gennaio, mentre la finale l’8 dello stesso mese, il che richiederà ovviamente lo spostamento della gara contro il Verona. Come l’Inter, parteciperanno anche Napoli (campione d’Italia), Lazio (seconda in classifica) e Fiorentina (finalista di Coppa Italia). Di conseguenza, oltre Inter-Verona, saranno rinviate anche Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio.