Ausilio: «Handanovic, in corso valutazioni. Frattesi, trattativa…»

Il Direttore Sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ancora a margine dell’evento “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora il solo talento?” che si è tenuto a Milano. Discorso sul centrocampo, Davide Frattesi e Samir Handanovic.

PROGRAMMA – Piero Ausilio delinea il programma: «In centrocampo quando partirà la stagione saremo in 6, col mister e con Marotta come abbiamo fatto l’anno passato pensiamo che sia il numero ideale per fare tutte le competizioni al meglio e andare più avanti possibile. Speriamo di arrivare in tutte le competizioni fino in fondo, ci servono giocatori importanti e competitività tra di loro. Un doppio ruolo vuol dire 20 giocatori in movimento e quando inizierà il campionato alla fine saremo questi».

NUOVO ACQUISTO – Parole anche per il nuovo arrivo: «Frattesi? Dura, come in tutte le trattative ci sono sempre difficoltà. Quando si parla di Sassuolo le difficoltà sono maggiori. Normale che quando prendi un calciatore che vogliono tante le altre dicono che non erano sul calciatore. In realtà erano tante, il giocatore è forte e cresciuto tantissimo in questi ultimi anni. Noi ci abbiamo lavorato, siamo stati più convincenti e ci ha aiutato il ragazzo che ha visto in noi il progetto migliore.

PORTIERE – Sul capitano l’ultimo intervento: «Handanovic? Il contratto è scaduto ma stiamo valutando. Sono in corso valutazioni, come avete visto per altri la decisione è stata presa e sono state fatte comunicazioni a riguardo. Per quanto riguarda Samir ci sono valutazioni circa quello che faremo nei prossimi giorni»