Palermo avanti col difensore goleador! Sampdoria KO con 2 dell’Inter

Il Palermo vince 2-0 contro la Sampdoria e accede alle semifinali playoff di Serie B per ottenere la promozione in Serie A. Fuori Stankovic ed Esposito.

SICILIANI AVANTI − Al Barbera di Palermo va in scena il primo match dei playoff di Serie B tra i rosanero e la Sampdoria di Andrea Pirlo. Gli isolani, forti del sesto posto della regular season contro il settimo dei doriani, hanno due risultati su tre per passare il turno: pareggio o vittoria. Alla Favorita grande entusiasmo e bellissima cornice di pubblico per due meravigliose piazze del calcio italiano. Il Palermo inizia forte con Di Francesco che sfiora dopo 5′ il gol del vantaggio. La Sampdoria ci prova col solito veterano Borini, pericoloso a metà tempo. Ma al 42′, il Palermo la sblocca con Diakite. Battuto il prestito Inter Filip Stankovic, in campo dall’inizio insieme a Sebastiano Esposito. Nella ripresa, la morsa dei rosanero non si placa e dopo due minuti arriva anche il raddoppio sempre con Diakite. Serata fantastica per il terzino destro di Mignani. La Sampdoria prova con gli ultimi sforzi a rendersi pericolosa, ma più volte rischia di subire il terzo gol. Bravo Stankovic su Brunori all’80’. Esposito su punizione al 92′ ci prova su punizione, ma respinge Desplanches.