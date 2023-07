FOTO – Gosens fa un annuncio: «Il miglior regalo di sempre»

Robin Gosens ha festeggiato proprio oggi il suo compleanno numero 29. Il calciatore dell’Inter ha pubblicato una particolare foto su Instagram, protagonista la moglie.

FIGLIO – Il miglior regalo di sempre per un uomo. Robin Gosens quest’oggi compie 29 anni, il calciatore ha annunciato la sorpresa in serbo da tempo dopo quella già arrivata nel pomeriggio dal compagno Henrikh Mkhitaryan. Sua moglie è incinta, sta per arrivare un figlio nella famiglia del tesserato dell’Inter. Questo è il post su Instagram.

Gosens ha scritto: «Grazie a tutti per gli auguri di compleanno! Un abbraccio a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me. In questa foto vedete mia moglie con il miglior regalo di compleanno di sempre. Saluti al nuovo anno»