Inter, un aiutino da Baldanzi nel dolce viaggio per Firenze – TS

L’Inter era in viaggio per Firenze durante la partita tra Juventus ed Empoli ed ha potuto assistere al grande favore fatto dai toscani a Torino. Il racconto di Tuttosport.

CHANCE – L’occasione di far male e iniziare una mini-fuga è possibile. Due settimane decisive ai fini della corsa Scudetto, per l’Inter soprattutto pensando allo stop della Juventus. Tommaso Baldanzi ha evitato a Simone Inzaghi di arrivare a Firenze con quattro punti di distanza dai bianconeri. Durante il viaggio per la trasferta la compagine meneghina ha visto l’Empoli fermare la squadra del ‘chiacchierone‘ Max Allegri sul pari, garantendo la possibilità di sorpasso anche con l’asterisco e la partita in meno. Arrivare allo scontro diretto davanti sarebbe fondamentale per il tecnico nerazzurro, per questo la gara di oggi è uno snodo a cui dare grande importanza in ottica futura.

fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport