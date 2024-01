La Fiorentina di Italiano ha una fase di possesso molto fluida

La Fiorentina di Italiano sta trovando continuità di risultati grazie a un calcio di possesso che prevede una grande fluidità in impostazione.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Italiano è il 4-2-3-1. L’interpretazione però è decisamente fluida, soprattutto per quanto riguarda l’impostazione. I viola si mettono spesso a tre per far partire l’azione, sia alzando un terzino a centrocampo che facendo salire un centrale col terzino di parte che si stringe. Ma anche il centrocampo può presentarsi col trequartista e due mediani o con due interni e il vertice basso. Jolly assoluto del tecnico è il centrale Lucas Martinez Quarta, usato praticamente come incursore in certe situazioni. Coi cambi infine Italiano si gioca anche la soluzione a due punte quando gli serve il gol. In Coppa Italia il tecnico si è anche giocato la carta di una difesa a tre fissa. Lo stile di gioco punta al possesso (la squadra è seconda per possesso medio, in casa supera addirittura il 60%), concretizzato però col più alto numero di lanci lunghi in campionato (grande ricerca dei cambi di gioco).

STATISTICHE – Con 21 gol subiti la Fiorentina è la sesta miglior difesa del campionato. E come tiri subiti va anche meglio visto che è seconda in Serie A. Curiosamente anche i 29 gol segnati valgono il sesto posto in Serie A. Per tiri prodotti però la squadra è settima. Una risorsa sono i calci piazzati: per reti in queste situazioni gli uomini di Italiano sono terzi in campionato. Gli esterni sono un fattore chiave del gioco: i viola sono terzi in campionato per cross.

DETTAGLI – Martinez Quarta è un protagonista assoluto del gioco di Italiano. Secondo per rendimento per WhoScored, primo per passaggi medi e secondo per lanci lunghi, primo per contrasti, primo per intercetti, secondo per spazzate, ma anche terzo miglior marcatore con tre gol. Giacomo Bonaventura è un riferimento fondamentale per la fase offensiva, l’uomo che collega i reparti ma anche quello che riesce a trovare spazi e incursioni: miglior marcatore con sei gol, secondo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, terzo per dribbling, terzo per falli subiti. Il rientrante Nicolas Gonzalez è l’elemento più efficace tra gli esterni offensivi. Primo per rendimento, miglior marcatore della Fiorentina con sei gol, primo per tiri a partita con quasi il doppio del secondo, primo per dribbling, terzo per falli subiti.