Bastoni mette la freccia per Fiorentina-Inter: cambio in difesa – CdS

Alessandro Bastoni, dopo l’assenza nella finale di Supercoppa Italiana, mette la freccia e si candida per un posto da titolare. Come riporta il Corriere dello Sport, ci pensa Francesco Acerbi a lasciargli il posto.

VERSO LA TITOLARITÀ – In dubbio a causa di un affaticamento muscolare – che lo ha costretto alla panchina in finale di Supercoppa Italiana – Alessandro Bastoni si candida per una maglia da titolare. Smaltito infatti il problema, il difensore è pronto per prendersi il suo posto a sinistra. In tutto questo sarà con ogni probabilità Francesco Acerbi a “lasciargli” il posto in squadra. Prevista infatti la presenza dal primo minuto di Stefan de Vrij al centro della difesa, con Bastoni regolarmente impiegato come braccetto di sinistra.

FONTE – Corriere dello Sport, Pietro Guadagno