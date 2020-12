Inter senza Europa ma con più pressione: a Conte resta lo scudetto

Conte Inter

All’Inter di Antonio Conte non resta che lo scudetto di Serie A (oltre alla Coppa Italia). Fuori dopo il fallimento europeo, la squadra allenata da Conte dovrà concentrarsi assolutamente sul campionato.

ORA IL CAMPIONATO – Inter ultima nel girone di UEFA Champions League e dunque fuori da qualsiasi competizione europea. Termina nel peggiore dei modi il percorso europeo dei nerazzurri che adesso saranno costretti, e senza alcuna scusa, a concentrarsi unicamente sul campionato (in attesa ovviamente dell’inizio della Coppa Italia). Senza Europa, chiaramente, aumentano le aspettative e dunque la pressione in campionato: la rosa creata in estate resta competitiva per tutti e tre gli obiettivi, sia in termini numerici che qualitativi. L’aver concluso il girone al quarto posto potrebbe “aiutare” l’infermeria (e non di certo le casse societarie dell’Inter): in questa stagione mai come in questo periodo Antonio Conte ha dovuto far i conti con l’assenza di diversi giocatori infortunati. Il tecnico dovrà lavorare adesso sul morale di tutta la squadra, impegnata già domenica in una sfida non semplice contro il Cagliari allenato da Eusebio Di Francesco.