Inter, seconda stella un’ossessione! Inzaghi nel tritacarne – TS

L’Inter è seconda in classifica in Serie A, a due lunghezze dal Milan. Ma il pareggio col Bologna, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è stato vissuto come uno psicodramma

OSSESSIONE – L’Inter ha iniziato bene il campionato, in maniera certamente migliore rispetto alla scorsa stagione dove, nelle prime 8 giornate, aveva raccolto solo 12 punti a fronte dei 19 conquistati in questa stagione. La squadra inoltre è ancora imbattuta. Ma nonostante ciò, secondo Tuttosport, ogni qual volta la squadra non coglie la vittoria si alza un clima da psicodramma, come se lo scudetto fosse un obbligo e non un obiettivo. In queste situazioni, a finire nel tritacarne, è sempre l’allenatore. Simone Inzaghi, a seconda delle occasioni, sbaglia perché schiera tutti i titolari, o se fa turnover oppure, come nel caso della sfida col Bologna, non prova un cambio tattico per provare a vincere. La verità, secondo il quotidiano, è che se l’Inter non ha vinto con Sassuolo e Bologna è anche per errori dei singoli: Sommer ha, di fatto, regalato il pareggio ai neroverdi con un errore, Lautaro Martinez col Bologna ha riaperto la partita con un fallo da rigore evitabile. A pesare, inoltre, è l’infortunio di Arnautovic che ha accorciato le rotazioni in attacco.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino