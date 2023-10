Inter, andamento dei prestiti: Satriano last minute, Salcedo fulmine

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Martin Satriano trova il gol dell’1-1 in Brest-Tolosa. Mentre Salcedo firma un assist decisivo.

RIEPILOGO PRESTITI – Anche dopo quest’ultimo weekend, le migliori notizie sui prestiti di proprietà Inter arrivano dall’estero. In Francia Martin Satriano firma il gol dell’1-1 tra Brest e Tolosa al 93′. Per l’uruguaiano si tratta della quinta rete coi francesi, la prima in questa seconda esperienza. Joaquin Correa invece rimane fuori dai giochi nel 3-0 con cui il Marsiglia regola il Le Havre. Vittoria che tiene la squadra di Rino Gattuso a -1 dall’agognato quarto posto. Spostandosi in Spagna, Eddie Salcedo entra nei minuti finali e piazza l’assist per l’1-0 finale dell’Eldense in casa dell’Huesca. Tornando infine in patria, l’unico a sorridere davvero è Alessandro Fontanarosa: il suo Cosenza schianta il Lecco 3-0. Filip Stankovic si accomoda invece in panchina nell’1-1 tra Ascoli e Sampdoria: turnover temporaneo o scelta definitiva da parte di Andrea Pirlo?

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Roma 1-4: titolare, sostituito al 74′

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Salernitana 3-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Salernitana 3-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Ascoli-Sampdoria 1-1: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Ascoli-Sampdoria 1-1: titolare, 90′ in campo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Pisa 0-0: titolare, sostituito al 66′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Lecco 3-0: in panchina, subentra al 63′

GABRIEL BRAZAO (P) – Cittadella-Ternana 2-2: in panchina

IONUT RADU (P) – Everton-Bournemouth 3-0: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Le Havre 3-0: non convocato

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Tolosa 1-1: in panchina, subentra al 64′, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Club Brugge 2-1: titolare, 90′ in campo

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Stade Ls Ouchy 1-0: assente per squalifica

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Botev Plovdiv 1-0: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Huesca-Eldense 0-1: in panchina, subentra all’81’, 1 assist