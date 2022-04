Inter-Sampdoria, via alla vendita dei biglietti per l’ultima a San Siro: le info

L’Inter ha bisogno del suo pubblico per questa volata finale che vede il Milan a +2 a quattro giornate dalla fine. Il club nerazzurro apre la vendita dei biglietti per la sfida casalinga con la Sampdoria, in programma all’ultima giornata di campionato con data e ora da definire. Di seguito tutte le informazioni

ULTIMA A SAN SIRO – L’Inter domenica 1 maggio riprende la corsa scudetto con l’Udinese dopo lo scivolone potenzialmente fatale in casa del Bologna. I nerazzurri di Simone Inzaghi non hanno intenzione di mollare e a quattro giornate dalla fine proveranno a vincerle tutte sperando che il Milan lasci qualcosa per strada. Intanto il club nerazzurro comunica di aver aperto la vendita dei biglietti per Inter-Sampdoria, sfida valevole per l’ultima giornata di campionato in programma nel weekend del 21-22 maggio.

MODALITÀ – Solita modalità di vendita suddivisa in tre fasi: la prima e la seconda riservate ad abbonati e soci Inter Club, iniziate in questo venerdì 29 aprile e la terza riservata alla vendita libera che avrà inizio lunedì 2 maggio dalle ore 14.00.