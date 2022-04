Casadei si prende tutta la scena: altra doppietta con l’Inter Primavera, SPAL KO!

Casadei è ancora una volta il protagonista assoluto in maglia nerazzurra nel Campionato Primavera 1, arrivato alla 32ª giornata di campionato, la quindicesima del girone di ritorno. Grazie alla doppietta del centrocampista azzurro, Inter-SPAL termina 3-1. E la squadra di Chivu si gode la vetta momentanea, anche se non da sola

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-1 del primo tempo di Inter-SPAL (vedi articolo), la ripresa si apre con l’immediato nuovo vantaggio nerazzurro. Il gol porta la firma di Cesare Casadei su rigore al 47′, quando il centrocampista dell’Inter Under-19 sceglie il cucchiaio per superare il portiere avversario. Rigore solare: troppo evidente il fallo di mano di Matteo Borsoi sul bel cross dello stesso Casadei. E al 59′ arriva la doppietta di Casadei, che fa partire l’azione e poi di testa sfrutta come meglio non può il cross di Franco Carboni da sinistra. E per poco non trova anche la personale tripletta, sempre di testa. Dopo quattro minuti di recupero, ecco il triplice fischio finale: Inter-SPAL termina 3-1 con la firma di Casadei-bis, che per la squadra di Cristian Chivu vale il primo posto in classifica a quota 62 punti con la Roma (che deve ancora giocare, ndr).

Primavera, il tabellino di Inter-SPAL

3 Inter-SPAL 1

MARCATORI: Hoti (I) al 29′, Ellertsson (S) al 43′, rig. Casadei (I) al 47′ e Casadei (I) al 59′.

INTER U19 (4-3-1-2): 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 3 Cortinovis (C), 6 Franco Carboni; 8 Casadei, 4 Sangalli (25 Grygar dall’89’), 14 Fabbian; 7 Peschetola [10 Iliev dal 63′ (22 Abiuso dal 79′)]; 9 Jurgens (16 Cecchini Muller dall’89’), 35 Zuberek (38 Valentin Carboni dal 63′).

A disposizione: 12 Basti, 32 Calligaris; 15 Fontanarosa, 18 Nunziatini, 23 Andrea Moretti, 27 Dervishi.

Allenatore: Cristian Chivu

SPAL U19 (4-3-3): 22 Magri; 11 Forapani, 5 Csinger (34 Breit dal 46′), 6 Nador (C), 3 Borsoi (24 Saiani dal 69′); 80 Mihai, 40 Sperti (37 Contiliano dal 63′), 28 Puletto (18 De Milato dal 63′); 77 Noireau (17 Orfei dal 73′), 38 Wilke, 99 Ellertsson.

A disposizione: 1 Rigon; 2 Bugaj, 4 Saio, 14 Simonetta, 21 Fiori, 30 Roda, 49 Traoré.

Allenatore: Paolo Mandelli

ARBITRO: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

NOTE – Ammoniti: Casadei (I) al 2′, Silvestro (I) al 42′, Fabbian (I) al 52′ e Noireau (S) al 70′; Recupero: 0 (PT) e 4′ (ST).