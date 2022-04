Udinese-Inter, attesa Handanovic! Gosens in un caso. Vidal favorito – Sky

Udinese-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 18.00 alla Dacia Arena, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, continua a regnare ottimismo riguardo le condizioni di Handanovic

CONDIZIONI – Udinese-Inter è il match in programma domenica alle 18.00 alla Dacia Arena. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta subita sul campo del Bologna. Secondo Andrea Paventi, Samir Handanovic ci sarà: «Handanovic sta migliorando, l’allenamento importante è quello che si svolgerà domani. Quindi ci sono ottime chance, bisogna avere cautela perché il giocatore viole sentirsi completamente a posto ma regna ottimismo. Gosens sta migliorando e se domani riuscirà ad allenarsi in gruppo potrebbe essere tra i convocati. In mezzo al campo favorito Vidal al posto di Calhanoglu».