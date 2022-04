Lukaku, il ritorno all’Inter è una chimera: sul belga si fionda un top club!

Lukaku non sta bene al Chelsea e con ogni probabilità lascerà Londra a giugno dopo solo una stagione. L’attaccante belga vorrebbe fare ritorno all’Inter, ma l’operazione rimane economicamente molto complicata. Secondo Marca, si sta facendo largo l’ipotesi Barcellona

OPZIONE – Romelu Lukaku è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il belga non ha riscosso il successo sperato al Chelsea e a giugno potrebbe cambiare casacca. La sua priorità sembra essere il ritorno all’Inter che però a livello economico non può spingersi molto oltre, quindi l’operazione rimane complicatissima. Secondo quanto rivela Marca, l’ex numero 9 nerazzurro è entrato nel mirino del Barcellona. I blaugrana infatti hanno un obiettivo per la prossima stagione, vale a dire rinforzare l’attacco. Le prime scelte si chiamano Erling Haaland e Robert Lewandowski: il primo però è vicino al Manchester City mentre il secondo è stato dichiarato incedibile dal Bayern Monaco. Ecco allora che scatta il piano B, ovvero Lukaku.

COLLOQUIO – Anche qui i dettagli economici sono determinanti dato che il Chelsea non cede il suo attaccante per cifre inferiori ai 90 milioni di euro. La dirigenza del Barcellona ha già avviato i contatti con Mateu Alemany e Jordi Cruyff a colloquio da Federico Pastorello, agente di Lukaku. Al momento non è stata fatta alcuna mossa ufficiale, il club spagnolo temporeggia in attesa anche di capire cosa ne sarà della proprietà del Chelsea.