Inter-Milan è esperienza contro gioventù. Età media più alta – CdS

Inter-Milan è il derby anche tra due modi di investire sul mercato, due modi di costruire le rispettive squadre. Esperienza e gioventù allo scontro questo sabato.

ETÀ – Il derby tra Inter e Milan di questo sabato è anche una questione di età. Per i nerazzurri l’età media più alta in Serie A, 28.4 anni. I rossoneri sono tra i club con la rosa più giovane con 25.7 anni di media. Due modi diversi di investire e costruire la rispettiva squadra. Nella partita di sabato gli over 30 in campo saranno 6, 4 dell’Inter contando anche Francesco Acerbi in difesa. Per il Milan ci sono solo Olivier Giroud e Simon Kjaer, obbligato a giocare per altre assenze. Anche per il dato sui millenial c’è differenza: per l’Inter gli unici Kristjan Asllani e Yann Bisseck, per i rossoneri Malick Thiaw, Okafor, Luka Romero e tanti altri.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua