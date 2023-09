Inter-Milan, Pioli costretto a cambiare: le novità tra gli 11 titolari − TS

Inter-Milan per Stefano Pioli significherà anche rimodulare la formazione che è stata titolare nelle prime giornate: ecco le novità.

CAMBI − Inter-Milan sarà il primo derby stagionale e la squadra di Stefano Pioli cercherà di sfruttare subito l’occasione per riscattare gli ultimi quattro derby persi contro i nerazzurri. Sabato pomeriggio però, come confermato da Tuttosport, non ci sarà neppure Pierre Kalulu (per un problema fisico ha svolto solamente personalizzato) oltre allo squalificato Fikayo Tomori. Per questo motivo, al centro della difesa sarà presente Malick Thiaw in coppia con Simon Kjaer. Sarà una sfida per entrambi visto che dovranno vedersela con le azioni della coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Sulla destra, invece, altro “combattimento” a ritmi serrati per Davide Calabria con Federico Dimarco.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara