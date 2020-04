Inter-Milan, al via l’eDerby di Milano: Esposito sfida Leao! Formazione

Condividi questo articolo

Alle 12.30 di oggi si giocherà il primo eDerby di Milano, Inter-Milan: da una parte Sebastiano Esposito, dall’altra Rafael Leao

eDerby – Scopriamo intanto chi ha scelto di schierare in campo Sebastiano Esposito. Il giocatore nerazzurro mette in campo il suo omologo virtuale per formare un tridente pesante con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Una sfida insolita contro il Milan di Rafael Leao a PES che si può seguire in streaming sui profili social dei “Inter Tv” e “Dazn”.