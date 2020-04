VIDEO – Adriano e Martins ribaltano il Perugia, e l’Inter si impone 2-3!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 aprile 2004. A Perugia Adriano segna una splendida doppietta per il vantaggio e poi il pareggio dell’Inter. Sul 2-2, è Obafemi Martins a decidere la vittoria a due minuti dal termine.

VERSIONE IMPERATORE – Dopo due anni in giro per l’Italia, a gennaio 2004 Adriano è tornato a Milano per conquistarsi definitivamente l’Inter. L’11 aprile 2004, a Perugia, i nerazzurri (in versione “gialla”) resistono agli assalti degli umbri, vicini al vantaggio nel primo quarto d’ora. Al 24′, alla prima sortita offensiva, arriva il vantaggio dell’Inter. Partendo dalla trequarti in posizione defilata, Adriano semina il panico tra gli avversari, di cui si libera con disarmante facilità, prima di beffare il portiere con un tocco morbido. Una rete che non basta a placare il Perugia, in giornata di grazia. Prima Di Francesco trova il pareggio al 48′, sfruttando la bagarre in area interista. Hubner ribalta poi il risultato al 58′, con una perfetta girata in area. Per la vittoria, bisogna ricorrere di nuovo all’Imperatore. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Adriano protegge splendidamente il pallone in area, e all’86’ trova il pareggio con un diagonale letale. Due minuti dopo, è Obafemi Martins a scatenare i suoi superpoteri. L’Inter è velocissima nella transizione offensiva, col nigeriano che riceve palla sul filo del fuorigioco. Involarsi verso l’area, saltare il portiere e depositare in porta il gol del 2-3 definitivo è un gioco da ragazzi. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”, tutti gli highlights della partita: