Icardi verso il no al PSG! Alcune fonti svelano l’idea dell’attaccante – ESPN

Il PSG sarebbe orientato verso il riscatto di Mauro Icardi dall’Inter, chi invece non sembra essere convinto sarebbe il centravanti nerazzurro

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di ESPN, il PSG vorrebbe pagare il riscatto di Mauro Icardi versando 70 milioni di euro nelle casse dell’Inter. Il club parigino infatti lo reputerebbe il sostituto perfetto di Edinson Cavani, destinato invece all’addio. Secondo alcune fonti del portale però, sarebbe il 27enne a nutrire dei dubbi sulla sua permanenza all’ombra della Tour Eiffel per due motivi. Uno sarebbe che l’argentino non avrebbe gradito alcune decisioni del tecnico Thomas Tuchel. L’altro sarebbe il suo desiderio di tornare in Italia, dove vive la sua famiglia, per unirsi di nuovo a un club di Serie A.