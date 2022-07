Inter ‘migliore’ con Lukaku ma non basta contro il Lens. Ora si fa sul serio – CdS

Male l’Inter nel primo tempo con Edin Dzeko e Joaquin Correa. Ritmi diversi con l’ingresso di Romelu Lukaku, ma non basta ad evitare la sconfitta in amichevole contro il Lens. Il campionato si avvicina.

LAVORI IN CORSO – Meglio il Lens nel primo tempo contro l’Inter, male Dzeko e Correa schierati nell’undici di partenza. La gara è cambiata dopo un’ora con l’ingresso di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga dopo il suo ingresso ha mostrato subito le sue qualità fisiche mettendo al centro un pallone che però l’argentino non ha sfruttato. Il pareggio sembrava il risultato più giusto, sul finale però la rete decisiva di Openda dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Trattandosi di un’amichevole è doveroso non fare drammi, ma Simone Inzaghi dovrà ancora lavorare su qualche meccanismo. È mancata, per esempio, la spinta sulle fasce, dove le iniziative sono risultate troppo saltuarie. La sensazione è che già sabato prossimo contro il Lione, partiranno sin da subito i titolari.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti