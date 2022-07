Milenkovic la prima scelta dell’Inter. Nuovo derby d’Italia in vista? – TS

L’Inter ha nel mirino un rinforzo per la difesa da regalare a Simone Inzaghi. Il nome caldo è quello di Nikola Milenkovic con il giocatore che piace però non solo ai nerazzurri.

DERBY – Si profila, di nuovo, un derby d’Italia tra Juventus e Inter per un difensore. Dopo essersi contesi Gleison Bremer con il brasiliano finito in bianconero, come riporta Tuttosport ora è la volta di Nikola Milenkovic. Il difensore centrale serbo della Fiorentina ha una valutazione intorno ai 15/20 milioni di euro e piace sia ad Inter sia alla Juventus. Per i nerazzurri è la prima scelta sul mercato per completare numericamente la rosa. Dunque prima scelta sì, ma solo con qualche cessione. Altrimenti il giocatore non arriverà a Milano complice i paletti che il bilancio in attivo mette.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino