Inter, a gonfie vele per lo stadio a Rozzano: il programma e le date − TS

L’Inter procede a gonfie vele con il progetto per il nuovo stadio: dialoghi continui con il Comune di Rozzano e documenti stilati. Il programma e le date.

PASSI AVANTI − Nella giornata di ieri, lo studio di architettura “Populous” ha mostrato come sarà lo stadio che l’Inter ha intenzione di costruire a Rozzano. Avrà una forma ovale e sarà circondato da colonne e rampe su cui poggerà l’anello superiore. In più, ci sarà una struttura elicoidale a terrazzamenti che arriverà fino alla base del terreno di gioco. In ogni caso, nei documenti che club e Comune hanno redatto compare per la prima volta la parola “stadio” quindi l’Inter resta in attesa della fase successiva: l’acquisto ufficiale dei terreni. Entro aprile 2024 si cercherà di chiudere tutta la fase progettuale. Mentre il club, come dichiarato anche da Alessandro Antonello, punta a giocare nel nuovo impianto a partire dalla stagione 2028/29.