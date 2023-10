L’Inter pensa al futuro. Un brasiliano resta in cima alla lista! − CdS

L’Inter pensa già al mercato estivo cercando di lavorare e progettarlo nella prossima sessione invernale. Nel mirino ancora un giocatore

FUTURO − Il profilo di Bento Matheus Krepski, da parte dell’Inter, non è mai stato un mistero né tantomeno un amore solo estivo. Il suo nome è da sempre cerchiato in rosso sul taccuino dei dirigenti di Viale della Liberazione. Il brasiliano, finito nel calderone dei nomi durante la trattativa sfumata di Trubin, è rimasto nei radar della Beneamata per il prossimo futuro, spiega il Corriere dello Sport. Se da un lato c’è stata la dichiarazione pubblica del ragazzo in favore dei nerazzurri, dall’altro lato l’Athletico Paranaense ha da subito alzato un muro rendendo impossibile il trasferimento a Milano. Da questo no, l’arrivo di Audero come vice-Sommer.

ASSALTO − Dopo il no estivo, l’Inter si prepara a inviare un nuovo assalto ai brasiliani e portarlo a Milano dalla prossima estate. Il club, allo stesso modo, avrà delle richieste esorbitanti visto che nel contratto si trova una clausola rescissoria d’uscita di 60 milioni di euro. Come sottolinea lo stesso quotidiano, l’interesse nei confronti di Bento non significa mancanza di fiducia in Sommer che si è già adattato alla grande. Bensì, pianificazione per il futuro visto che il portiere austriaco va per i 35 anni. Al momento i piani di Marotta sono delineati nella sua testa: andare sul sicuro con l’esperienza di Sommer e poi affiancargli un ragazzo da poter crescere sotto la sua ala.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno