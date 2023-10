Ausilio in Albania non solo per Asllani: osservato un profilo specifico − TS

Ausilio si è recato in Albania, a Tirana, per seguire da vicino le prestazioni di un profilo in particolare: ecco di chi si tratta e le sue caratteristiche.

OSSERVATO − Piero Ausilio è stato in tribuna, a Tirana, per seguire Albania-Repubblica Ceca. Tra gli osservati in campo non c’è stato solo Asllani, pupillo nerazzurro che ha giocato 90′ più recupero. Ma anche, secondo Tuttosport, Tomas Soucek. Il ceco è un giocatore a cui l’Inter sta pensando per gennaio, molto abile nel gioco aereo. Il centrocampista ha giocato tutta la gara e ha dato una mano concreta in mezzo al campo.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati