Antonello: «San Siro non è nei piani dell’Inter. La nostra area è…»

Antonello è tornato a parlare dello stadio, accantonando l’idea della ristrutturazione di San Siro e parlando dell’area individuata per la costruzione della nuova casa dell’Inter.

STADIO − Alessandro Antonello ha parlato, ancora, della questione stadio. Le sue parole a Sky Sport: «Ci siamo messi a disposizione, negli ultimi 4 anni, per soddisfare tutte le richieste dell’amministrazione pubblica. Poi c’è da dire che sono 4 anni che stiamo attendendo delle risposte. Ci sarebbero ulteriori idee da parte dell’amministrazione. È chiaro che non bastano le idee ma servono fatti formali per dare ai club la possibilità di procedere in determinate direzioni. Oggi non le abbiamo ancora e di conseguenza, dopo 4 anni, abbiamo la necessità di avere tempi certi. Il progetto che andrà avanti deve avere tempi certi. Ristrutturazione di San Siro? Non è stata nei nostri anelli e non lo è neanche ora. L’area che abbiamo già identificato è quella di Rozzano. Vogliamo costruirci una nostra casa e vogliamo farlo per i nostri tifosi».

ROZZANO − Antonello ha poi aggiunto: «La procedura è in corso. Tutto il percorso che ad oggi svolgeremo sarà innanzitutto quello drll’acquisizione dell’area. C’è già stato un periodo di negoziazione con i proprietari dell’area, sfociato in un accordo di esclusiva fino al prossimo aprile. Durante questi mesi, con i nostri esperti, esamineremo tutti i dettagli e come poter procedere. La zona è grande 1 milione di metri cubi. Ne occuperemo gran parte ma non tutta. Vogliamo creare l’impianto, un parco a disposizione della cittadinanza, un centro sportivo, i nostri uffici, il museo, lo store. Tutto. Stiamo studiando anche l’argomento della viabilità. Per l’inaugurazione puntiamo alla stagione 2028/29».