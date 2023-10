Sala, ultimatum a Inter e Milan su stadio: «120 giorni! Ristrutturare…»

Inter e Milan sembrano aver abbandonato l’idea di un nuovo stadio in zona San Siro e, ognuna per conto suo, va verso la costruzione di un impianto nuovo di zecca. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto oggi davanti alla Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione Urbana, Mobilità-Ambiente-Verde e Animali, Sport-Turismo-Politiche Giovanili-Politiche per il Benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ha dato un ultimatum alle due milanesi. Di seguito quanto riportato da Calcio e Finanza

RISTRUTTURAZIONE? NO GRAZIE – Inter e Milan sembrano aver abbandonato l’idea di rimanere in zona San Siro con uno stadio condiviso. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non molla la presa: «Voi dite che noi dobbiamo dire ‘voi dovete ristrutturare’ ai club. Queste cose nelle aziende non esistono, non va così. Se qualcuno non vuole un prodotto non se lo piglia. Questa è la realtà che voi, avendo poca esperienza e contezza di quello che è questo mondo, non arrivate a capire. Quando uno ti dice ‘io non ho la minima intenzione di ristrutturare lo stadio’, hai voglia a dirgli qualcosa. Non funziona così perché alla fine io non ho ricevuto una proposta concreta. Non c’era la possibilità, di fronte a un rifiuto categorico, di fare altro».

ULTIMATUM – Sala replica poi sulla possibilità di trattenere solo l’Inter: «Non ho mai detto che l’Inter potrebbe rimanere, non ho avuto colloqui di questo tipo. Ho detto che se decidesse di rimanere, noi faremmo da padroni di casa dello stadio per cercare di aiutarlo e anche di sostenere un costo che oggi non è valutato. La ristrutturazione non è un tema perché la questione è per farci cosa? Per farci il calcio serve che qualcuno ti dia la disponibilità, per farci altre cose serve un confronto». Il primo cittadino conclude con un ultimatum: «Tempistiche? Lunedì c’è una commissione e ne sapremo di più su come muoversi. Quello che noi intendiamo fare è di dare 120 giorni alle squadre per avere contezza di quello che loro vogliono fare. Credo sia un tempo adeguato, credo che agiremo così».