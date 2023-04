Inter-Fiorentina, Chiesa (ex arbitro): «Dubbi Brozovic-Bonaventura»

L’ex arbitro Chiesa ha giudicato l’operato di arbitro e Var in Inter-Fiorentina, gara terminata con la sconfitta dei nerazzurri per 0-1. Sulla lente l’episodio Brozovic-Bonaventura

MOVIOLA − L’ex arbitro Massimo Chiesa ha dato il suo giudizio sulla prestazione di Maresca in Inter-Fiorentina: «Un po’ troppo lunghe le attese per il check del Var, ho qualche dubbio sull’episodio Brozovic-Bonaventura perché non si capisce chi tocca il pallone col gomito: se fosse il croato sarebbe rigore per i viola. Era una partita difficile, ma Maresca raggiunge la sufficienza». Il suo commento a Calciomercato.com.