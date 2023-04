Thuram, Bayern Monaco si fa sotto con convinzione: la situazione

Nelle ultime settimane il Bayern Monaco avrebbe scelto di farsi sotto in maniera decisa su Marcus Thuram, attaccante nel mirino anche dell’Inter.

INTERESSAMENTO – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, Marcus Thuram è nel mirino del Bayern Monaco e di Barcellona, Juventus e Inter. In particolare però, nelle ultime settimane sarebbe proprio il club bavarese ad aver scelto di farsi sotto in maniera decisa per l’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach il prossimo 30 giugno.

Fonte: SportItalia.com