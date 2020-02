Inter entra in eSports e si affida al gamer Campagnani: “Sono il migliore”

L’Inter ha ufficializzato il suo ingresso nel mondo di eSports e la collaborazione con il Team QLASH (vedi articolo). Da qui nasce l’ingaggio del gamer Diego Campagnani, conosciuto con il nickname Crazy_Fat_Gamer, numero uno nella classifica mondiale di Fifa20. Di seguito le sue parole ai microfoni di “Calciomercato.com”

IL MIGLIORE – L’Inter entra nel mondo di eSports e per provare la scalata al suo primo titolo virtuale si è affidata al ventiduenne Diego Campagnani: «L’Inter ha scelto il migliore per puntare alla Serie A, speriamo di fare questo regalo e portare a casa il titolo. Mi sento felicissimo – afferma il noto gamer professionista -, l’Inter è uno dei club più conosciuti al mondo e spero di fare bene. Sono contentissimo di rappresentare i nerazzurri. Per poterci arrivare ci ho messo sei anni. Sei anni di sacrifici, grazie anche a Simone (Sfolcini il suo coach, ndr) che mi ha seguito negli ultimi due anni. Abbiamo partecipato a tantissimi eventi, alla Liga, ci vuole un sacco di voglia, allenamenti. E’ un lavoro, per arrivare al top devi sempre dare tutto te stesso».

Fonte: calciomercato.com – Federico Albrizio