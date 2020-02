Di Marzio: “Inter, Lukaku e Lautaro Martinez incredibili! Cancellato Icardi”

Gianni Di Marzio, sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter guidata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, paragonati a Mauro Icardi, ex bomber e capitano nerazzurro.



CANCELLATO – Secondo Gianni Di Marzio i progressi di Lautaro Martinez e l’arrivo di Romelu Lukaku in nerazzurro avrebbero cancellato il ricordo di Mauro Icardi: «Chi può avere più soddisfazioni a fine anno tra l’Inter ed Icardi? L’Inter. Perché adesso ha Lukaku e Lautaro che si è “laureato” è veramente un giocatore forte, adesso possiamo dirlo. Lautaro era un giocatore normale, ha fatto dei miglioramenti incredibili ora. Ha un temperamento incredibile, pressa, segna gol incredibile. Lukaku e lui hanno cancellato il ricordo di Icardi. Specialmente adesso che la squadra è in testa alla classifica. È chiaro che Mauro potrebbe togliersi le soddisfazioni andando avanti in Champions League. Hanno trovato entrambi le loro dimensioni».