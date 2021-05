“Calcio e Finanza” ha fatto una stima dei possibili ricavi delle 4 squadre italiane, qualificate in Champions League, a prescindere dai risultati del campo. Ecco quanto guadagnerà l’Inter

SOLLIEVO – Il traguardo Champions League è sinonimo di ossigeno per le casse dei club. Inter, Milan, Atalanta e Juventus prenderanno parte all’edizione 2021/21: “Calcio e Finanza” ha stimato, sulla base delle cifre delle ultime annate, quanto potrebbero incassare le italiane a prescindere dal percorso nella competizione.

VARIABILI – Le stime di “Calcio e Finanza” si basano sui dati del ciclo triennale 2018-2021, ma le cifre potrebbero essere più basse a causa dell’impatto della pandemia. Le conferme sulle modalità di distribuzione dei premi arriveranno dopo i playoff estivi.

DENARO FRESCO – Ma qualora le cifre restassero le stesse delle ultime edizioni, la certezza sarebbero i 15,25 milioni di euro garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League per ciascun club. Il resto dei ricavi “all’entrata” dipende dal ranking storico decennale delle squadre. Nel caso peggiore, l’Inter ricaverebbe altri 15,5 milioni di euro (ma molto dipenderà appunto dai playoff).

CERTEZZE – Altri ricavi “certi”, secondo “Calcio e Finanza”, arrivano dalla prima quota del market pool (la seconda si basa sul percorso nella competizione). In base alla classifica della Serie A appena conclusa, l’Inter dovrebbe incassare il 40% (10 milioni, considerando il totale di 25 milioni), il Milan il 30% (7,5 milioni), l’Atalanta il 20% (5 milioni) e la Juventus il 10% (2,5 milioni).

TOTALE – In totale, dunque, l’Inter potrebbe incassare circa 44,15 (calcolando anche 3,4 milioni in più, in caso di eliminazione ai gironi di Champions,), il Milan 42,75 e l’Atalanta 25,85. Il tutto senza considerare i bonus risultati, e i ricavi provenienti dall’eventuale ritorno dei tifosi negli stadi.

Fonte: Marco Sacchi – Calcioefinanza.it