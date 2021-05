Nicola Legrottaglie, allenatore ed ex difensore della Juventus, ha commentato il campionato di Inter e Juventus, ai microfoni di “TMW Radio”

FUTURO SEGNATO – Inter e Juventus hanno terminato il campionato con tredici punti di differenza. L’Inter ha superato quota novanta, mentre i bianconeri sono riusciti a qualificarsi per la Champions League all’ultimo respiro. Nicola Legrottaglie ha commentato la stagione dei bianconeri, confrontandola con quella dei nerazzurri di Antonio Conte: «La Juventus è un club che vuole sempre vincere, ma per le scelte fatte quest’anno non sono riusciti a competere con l’Inter. Le pecche si vedevano già alla fine dell’anno scorso con Maurizio Sarri. Si capiva che i nerazzurri li avrebbero superati per creare un nuovo ciclo. Non ha sbagliato solo Pirlo, ma anche la dirigenza. Nonostante ciò, la Juventus è stata comunque competitiva, la stagione per me con due trofei è più che sufficiente».