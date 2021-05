Mario Sconcerti, noto giornalista, ha commentato la stagione dell’Inter, ai microfoni di “TMW Radio”, e confrontandola con quelle di Milan e Juventus

LE PAGELLE – Il campionato di Serie A 2020/21 è finito in archivio. L’Inter ha festeggiato il 19° scudetto, mentre Milan e Juventus hanno ottenuto la qualificazione in Champions League all’ultimo respiro (vedi articolo). Mario Sconcerti, ai microfoni di “TMW Radio”, ha assegnato dei voti per valutare la stagione di tutti i club: «Alla stagione di Inter e Milan voglio dare un 9. Perché il Milan era una squadra discretamente inferiore all’Inter ed è stata in testa per metà campionato: ha ottenuto un risultato straordinario. L’Inter è stata la squadra più forte e merita il 9. Darei un 6.5 alla Juventus, che è un 7 per la stagione, visto che ha vinto di più fuori dal campionato. Ha perso la Champions League, ma non è una novità. Il prossimo allenatore del Napoli? Mi piacerebbe vedere Luciano Spalletti su quella panchina».