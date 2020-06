Inter e il tentativo rimonta: nerazzurri aggrappati a Lukaku – Sky

Tra pochi giorni l’Inter tornerà in campo per il campionato contro la Sampdoria. Antonio Conte vuole la rimonta e si aggrappa al suo totem Romelu Lukaku. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

AGGRAPPATI A LUKAKU – Lukaku è stato il trascinatore dell’Inter, Conte si aspetta che torni a rivestire tale ruolo: «Cinque volte in questa stagione ha fatto doppietta, spesso con squadre medie e piccole, Napoli a parte. Questo per sintetizzare il giocatore che comunque ha fatto la differenza soprattutto nel girone d’andata con un impatto importante. Conte vuole tornare alla vittoria e i tre punti con la Sampdoria diventano fondamentali».